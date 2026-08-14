Mannatech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mannatech hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,270 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 26,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mannatech einen Umsatz von 25,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at