14.11.2025 06:31:28
Mannatech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Mannatech hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 1,01 USD. Im letzten Jahr hatte Mannatech einen Gewinn von -0,170 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Mannatech mit einem Umsatz von insgesamt 29,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,10 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
