Josef Manner & Comp Aktie

WKN: 72820 / ISIN: AT0000728209

Führungswechsel 25.11.2025 11:36:00

Manner-Aktie: COO Gratzer verlässt den Konzern frühzeitig

Manner-Aktie: COO Gratzer verlässt den Konzern frühzeitig

Beim Wiener Süßwarenhersteller Manner wird Vorstand und Chief Operations Officer (COO) Thomas Gratzer sein Mandat mit Jahresende frühzeitig ablegen.

Dies geschehe auf "eigenen Wunsch", heißt es in einer Aussendung von Manner. Sein Vorstandskollege Hans Peter Andres wird dann mit Ende Juni 2026 wie geplant in Pension gehen. Nachbesetzt wird nicht, der Vorstand werde auf drei Personen reduziert. Gratzers Mandat wäre regulär bis Frühjahr 2028 gelaufen.

Die Agenden von Gratzer (Operations) und Andres (Procurement) werden künftig von Vorstandschef (CEO) Dieter Messner betreut. Ihm werden künftig weiterhin Sabine Brandl (Sales und Marketing) und Scipio Oudkerk (Finanzchef) zur Seite stehen. Andres wird die operativen Agenden zudem bereits drei Monate vor seinem Pensionsantritt abgeben.

spo/tpo

APA

Bildquelle: Josef Manner & Comp AG

