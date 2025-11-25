Josef Manner & Comp Aktie
WKN: 72820 / ISIN: AT0000728209
|Führungswechsel
|
25.11.2025 11:36:00
Manner-Aktie: COO Gratzer verlässt den Konzern frühzeitig
Dies geschehe auf "eigenen Wunsch", heißt es in einer Aussendung von Manner. Sein Vorstandskollege Hans Peter Andres wird dann mit Ende Juni 2026 wie geplant in Pension gehen. Nachbesetzt wird nicht, der Vorstand werde auf drei Personen reduziert. Gratzers Mandat wäre regulär bis Frühjahr 2028 gelaufen.
Die Agenden von Gratzer (Operations) und Andres (Procurement) werden künftig von Vorstandschef (CEO) Dieter Messner betreut. Ihm werden künftig weiterhin Sabine Brandl (Sales und Marketing) und Scipio Oudkerk (Finanzchef) zur Seite stehen. Andres wird die operativen Agenden zudem bereits drei Monate vor seinem Pensionsantritt abgeben.
spo/tpo
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Josef Manner & Comp AG
Nachrichten zu Josef Manner & Comp AGmehr Nachrichten
|
29.08.25
|Manner-Aktie steigt: Umsatz im 1. Halbjahr gestiegen (APA)
|
29.08.25
|Manner-Aktie steigt: Umsatz im 1. Halbjahr gestiegen (APA)
Analysen zu Josef Manner & Comp AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Josef Manner & Comp AG
|103,00
|0,00%