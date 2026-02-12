Josef Manner & Comp Aktie

Josef Manner & Comp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 72820 / ISIN: AT0000728209

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rohstoffkosten 12.02.2026 16:30:00

Manner-Aktie in Rot: Deutlicher Gewinnrückgang im Geschäftsjahr 2025 möglich

Manner-Aktie in Rot: Deutlicher Gewinnrückgang im Geschäftsjahr 2025 möglich

Gestiegene Rohstoffkosten machen dem Wiener Waffelproduzenten Manner zu schaffen.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen trotz eines leicht gestiegenen Umsatzes einen deutlichen Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses. Nach 21,1 Mio. Euro 2024 werde das operative Ergebnis (Ebit) auf rund 10 bis 12 Mio. Euro sinken und der Gewinn von 14,4 Mio. Euro auf 4 bis 6 Mio. Euro, teilte Manner am Donnerstag mit.

Neben den gestiegenen Rohstoffpreisen gab Manner auch einen "Wertminderungsaufwand betreffend das Sachanlagevermögen der Manner Azerbaijan" als Hauptursache für den prognostizierten Rückgang an. Die endgültigen Zahlen für 2025 werden am 23. April veröffentlicht.

Die Manner-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 2,86 Prozent tiefer bei 102,00 Euro.

hel/pro

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Manner-Aktie steigt: Umsatz im 1. Halbjahr gestiegen
Manner-Aktie gewinnt: COO Gratzer verlässt den Konzern frühzeitig

Bildquelle: Josef Manner & Comp AG

Nachrichten zu Josef Manner & Comp AG

mehr Nachrichten