Manner-Aktie in Rot: Deutlicher Gewinnrückgang im Geschäftsjahr 2025 möglich

Gestiegene Rohstoffkosten machen dem Wiener Waffelproduzenten Manner zu schaffen.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen trotz eines leicht gestiegenen Umsatzes einen deutlichen Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses. Nach 21,1 Mio. Euro 2024 werde das operative Ergebnis (Ebit) auf rund 10 bis 12 Mio. Euro sinken und der Gewinn von 14,4 Mio. Euro auf 4 bis 6 Mio. Euro, teilte Manner am Donnerstag mit.

Neben den gestiegenen Rohstoffpreisen gab Manner auch einen "Wertminderungsaufwand betreffend das Sachanlagevermögen der Manner Azerbaijan" als Hauptursache für den prognostizierten Rückgang an. Die endgültigen Zahlen für 2025 werden am 23. April veröffentlicht.

Die Manner-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 2,86 Prozent tiefer bei 102,00 Euro.

hel/pro

APA