Manner-Aktie letztlich im Plus: Ausschüttung für Aktionäre bleibt unverändert

Der Süßwarenhersteller Josef Manner & Comp verspricht seinen Aktionärinnen und Aktionären für das Geschäftsjahr 2025 erneut eine Dividende, vergleichbar mit der des Vorjahres.

Der Süßwarenhersteller Josef Manner & Comp stellt seinen Aktionärinnen und Aktionären für das Geschäftsjahr 2025 - wie im Jahr zuvor - eine Dividende von 2 Euro je Aktie in Aussicht. Dem Vorschlag des Vorstandes müssen noch der Aufsichtsrat sowie die Anteilshaber bei der Hauptversammlung am 21. Mai zustimmen. Insgesamt würde die Gesamtausschüttung in diesem Fall 3,78 Mio. Euro betragen.

Die Manner-Aktie gewann im Wiener Handel letztlich 1,00 Prozent auf 101 Euro.

fel/kre

(APA)