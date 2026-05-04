Manner-Aktie letztlich unverändert: Rechtsstreit mit Finanzmarktaufsicht nach Bilanz-Fehlern beendet

Das juristische Nachspiel zwischen dem Süßwarenhersteller Manner und der Finanzmarktaufsicht (FMA) wegen fehlerhafter Erstellung des Jahresberichts 2020 und des Halbjahresberichts 2021 ist beendet.

Manner hat die Fehler behoben, ist aber gegen die FMA-Entscheidung beim BVwG vorgegangen. Das Gericht hat die Beschwerde nun abgewiesen, da nach der Fehlerbehebung kein Verwaltungsverfahren durch die FMA eingeleitet wurde und die Beschwerde dadurch gegenstandslos geworden sei.

Die Manner-Aktie verharrte im Wiener Handel letztlich bei 103 Euro.

APA