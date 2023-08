Manner-Aktie: Manner legt Rechtsmittel gegen FMA-Bescheid zu fehlerhafter Rechnungslegung ein

Man werde Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erheben, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit. Nach umfassender Prüfung des Bescheids gehe man davon aus, dass die Erhebung eines Rechtsmittels zielführend sei, hieß es zur Begründung.

Laut Fehlerfeststellung der Österreichischen Prüfstelle für Rechnungslegung, die zuletzt von der FMA bestätigt wurde, war Manner der Verpflichtung gemäß ? 244 Abs. 2 Unternehmensgesetzbuch zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nicht nachgekommen.

