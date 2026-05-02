Josef Manner & Comp Aktie

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WKN: 72820 / ISIN: AT0000728209

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BVwG 02.05.2026 06:42:00

Manner-Aktie: Rechtsstreit mit Finanzmarktaufsicht nach Bilanz-Fehlern beendet

Manner-Aktie: Rechtsstreit mit Finanzmarktaufsicht nach Bilanz-Fehlern beendet

Das juristische Nachspiel zwischen dem Süßwarenhersteller Manner und der Finanzmarktaufsicht (FMA) wegen fehlerhafter Erstellung des Jahresberichts 2020 und des Halbjahresberichts 2021 ist beendet.

Manner hat die Fehler behoben, ist aber gegen die FMA-Entscheidung beim BVwG vorgegangen. Das Gericht hat die Beschwerde nun abgewiesen, da nach der Fehlerbehebung kein Verwaltungsverfahren durch die FMA eingeleitet wurde und die Beschwerde dadurch gegenstandslos geworden sei.

APA

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Weitere Links:

Josef Manner-Aktie: Süßwarenhersteller verlängert Vorstandsverträge
Manner-Aktie verliert dennoch: Gewinn 2025 deutlich gesunken
Manner-Aktie letztlich im Plus: Ausschüttung für Aktionäre bleibt unverändert

Bildquelle: Josef Manner & Comp AG

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