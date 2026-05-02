Josef Manner & Comp Aktie
WKN: 72820 / ISIN: AT0000728209
|BVwG
|
02.05.2026 06:42:00
Manner-Aktie: Rechtsstreit mit Finanzmarktaufsicht nach Bilanz-Fehlern beendet
Manner hat die Fehler behoben, ist aber gegen die FMA-Entscheidung beim BVwG vorgegangen. Das Gericht hat die Beschwerde nun abgewiesen, da nach der Fehlerbehebung kein Verwaltungsverfahren durch die FMA eingeleitet wurde und die Beschwerde dadurch gegenstandslos geworden sei.
APA
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