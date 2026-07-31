Josef Manner & Comp Aktie
WKN: 72820 / ISIN: AT0000728209
|Vorläufige Zahlen
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31.07.2026 17:18:00
Manner rechnet mit roten Zahlen im Halbjahr - Aktie dennoch im Plus
Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen erwartet der Schnittenproduzent einen operativen Verlust (EBIT) in Höhe von 0,2 Mio. Euro bis 0,7 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Freitag bekanntgab. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres erzielte Manner noch einen Betriebsgewinn von 3,9 Mio. Euro.
Manner verwies in der Aussendung auf eine erschwerte Marktsituation sowie auf gestiegene Rohstoffkosten. Der Halbjahresbericht wird am 25. August veröffentlicht.
Die Manner-Aktie notiert am Freitag in Wien zeitweise 1,00 Prozent höher bei 101,00 Euro.
fel/kre
APA
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Bildquelle: Josef Manner & Comp AG