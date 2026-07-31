Manner rechnet mit roten Zahlen im Halbjahr - Aktie dennoch im Plus

Der Süßwarenhersteller Josef Manner geht davon aus, dass das Betriebsergebnis im ersten Halbjahr 2026 eingebrochen ist.

Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen erwartet der Schnittenproduzent einen operativen Verlust (EBIT) in Höhe von 0,2 Mio. Euro bis 0,7 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Freitag bekanntgab. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres erzielte Manner noch einen Betriebsgewinn von 3,9 Mio. Euro.

Manner verwies in der Aussendung auf eine erschwerte Marktsituation sowie auf gestiegene Rohstoffkosten. Der Halbjahresbericht wird am 25. August veröffentlicht.

Die Manner-Aktie notiert am Freitag in Wien zeitweise 1,00 Prozent höher bei 101,00 Euro.

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APA