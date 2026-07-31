Josef Manner & Comp Aktie

Josef Manner & Comp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 72820 / ISIN: AT0000728209

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vorläufige Zahlen 31.07.2026 17:18:00

Manner rechnet mit roten Zahlen im Halbjahr - Aktie dennoch im Plus

Manner rechnet mit roten Zahlen im Halbjahr - Aktie dennoch im Plus

Der Süßwarenhersteller Josef Manner geht davon aus, dass das Betriebsergebnis im ersten Halbjahr 2026 eingebrochen ist.

Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen erwartet der Schnittenproduzent einen operativen Verlust (EBIT) in Höhe von 0,2 Mio. Euro bis 0,7 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Freitag bekanntgab. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres erzielte Manner noch einen Betriebsgewinn von 3,9 Mio. Euro.

Manner verwies in der Aussendung auf eine erschwerte Marktsituation sowie auf gestiegene Rohstoffkosten. Der Halbjahresbericht wird am 25. August veröffentlicht.

Die Manner-Aktie notiert am Freitag in Wien zeitweise 1,00 Prozent höher bei 101,00 Euro.

fel/kre

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Josef Manner-Aktie: Süßwarenhersteller verlängert Vorstandsverträge
Manner-Aktie verliert dennoch: Gewinn 2025 deutlich gesunken
Manner-Aktie letztlich im Plus: Ausschüttung für Aktionäre bleibt unverändert

Bildquelle: Josef Manner & Comp AG

Nachrichten zu Josef Manner & Comp AG

mehr Nachrichten