MannKind: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MannKind lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MannKind ein EPS von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 90,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at