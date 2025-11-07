MannKind: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MannKind hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MannKind 0,040 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at