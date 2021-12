Männliche Lohnsteuerpflichtige bekommen 60,7 Prozent aller Bezüge

Im Jahr 2020 gab es laut einer Auswertung der Lohnsteuerstatistik (vor Arbeitnehmerveranlagung) insgesamt 7,03 Mio. lohnsteuerpflichtige Einkommensbezieher in Österreich (1,8 Prozent weniger als 2019). Davon waren 4,57 Mio. unselbstständig Erwerbstätige und 2,45 Mio. Pensionisten. Männer stellten die Hälfte aller Lohnsteuerpflichtigen, erhielten aber 60,7 Prozent der Bruttobezüge, auf die Frauen entfielen somit weniger als 40 Prozent, zeigen Zahlen der Statistik Austria.

48,6 Prozent der unselbstständig Erwerbstätigen waren Angestellte, ein Drittel (36,6 Prozent) waren Arbeiter. Vertragsbedienstete kamen auf einen Anteil von 8,5 Prozent, Beamte auf 3,4 Prozent. 2,3 Prozent aller unselbstständig Erwerbstätigen waren Lehrlinge.

Wie Berechnungen der Statistik Austria weiter zeigen, stiegen die Bruttobezüge im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent auf 215,4 Mrd. Euro. Davon flossen 28,5 Mrd. als Lohnsteuer an den Staat. Das waren um 0,9 Mrd. Euro bzw. drei Prozent weniger als im Jahr 2019, was an der Senkung des Eingangssteuersatzes von 25 auf 20 Prozent liegt.

pm/riß