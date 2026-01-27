27.01.2026 14:37:38

Manövrierunfähiger Frachter auf dem Weg nach Emden

EMDEN (dpa-AFX) - Der manövrierunfähige Autotransporter "MS Thames Highway" soll nach einem Brand wieder in den Emder Hafen geschleppt werden. Ein Bergungsunternehmen bringt das Schiff nun zurück, wie das Havariekommando mitteilte. Der Frachter lag manövrierunfähig vor der Nordseeinsel Borkum.

Der Autotransporter war am Montagabend von Emden auf dem Weg nach Grimsby in Großbritannien. Vor Borkum entdeckte die Crew Flammen im Maschinenraum und riegelte den Bereich ab, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Einsatzkräfte löschten die Flammen.

Nach einem stundenlangen Einsatz gibt das Havariekommando jetzt Entwarnung. "An Bord befinden sich 18 Besatzungsmitglieder, es gibt keine Verletzten und keinen Schadstoffaustritt", teilte ein Sprecher am frühen Nachmittag mit. Die Einsatzkräfte wurden mittlerweile mit einem Helikopter an Land gebracht./xma/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.
