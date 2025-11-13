Manoj Vaibhav Gems N Jewellers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Manoj Vaibhav Gems N Jewellers hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,46 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Manoj Vaibhav Gems N Jewellers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,56 Milliarden INR im Vergleich zu 6,42 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at