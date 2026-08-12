Manoj Vaibhav Gems N Jewellers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Manoj Vaibhav Gems N Jewellers hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,64 INR, nach 4,22 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 7,14 Milliarden INR gegenüber 5,49 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at