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25.05.2026 06:31:29
Manoj Vaibhav Gems N Jewellers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Manoj Vaibhav Gems N Jewellers hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,76 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,48 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 7,54 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Manoj Vaibhav Gems N Jewellers 7,05 Milliarden INR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 23,54 INR beziffert. Im Vorjahr waren 20,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 27,44 Milliarden INR, während im Vorjahr 23,82 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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