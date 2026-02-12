Manoj Vaibhav Gems N Jewellers präsentierte Quartalsergebnisse

Manoj Vaibhav Gems N Jewellers hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Manoj Vaibhav Gems N Jewellers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,06 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,17 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Manoj Vaibhav Gems N Jewellers mit einem Umsatz von insgesamt 6,85 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 37,61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at