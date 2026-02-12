|
12.02.2026 06:31:29
Manoj Vaibhav Gems N Jewellers präsentierte Quartalsergebnisse
Manoj Vaibhav Gems N Jewellers hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Manoj Vaibhav Gems N Jewellers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,06 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,17 INR je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Manoj Vaibhav Gems N Jewellers mit einem Umsatz von insgesamt 6,85 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 37,61 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street notiert im Minus. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.