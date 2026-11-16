Manoj Vaibhav Gems N Jewellers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Manoj Vaibhav Gems N Jewellers lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,31 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,50 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,91 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 7,56 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at