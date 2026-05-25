Manomay Tex India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Manomay Tex India hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 INR. Im Vorjahresviertel hatte Manomay Tex India 1,84 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Manomay Tex India mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,86 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 10,88 INR gegenüber 10,67 INR je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,11 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Manomay Tex India einen Umsatz von 6,79 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at