Manomay Tex India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Manomay Tex India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,56 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,86 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,77 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at