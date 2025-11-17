Manomay Tex India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Manomay Tex India präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,09 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,65 INR je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 1,66 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at