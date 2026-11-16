Manomay Tex India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Manomay Tex India hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,61 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,09 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Manomay Tex India im vergangenen Quartal 2,35 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Manomay Tex India 1,66 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at