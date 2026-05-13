Manorama Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Manorama Industries veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,12 INR. Im Vorjahresviertel waren 6,72 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,91 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Manorama Industries 2,33 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 36,00 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Manorama Industries ein Gewinn pro Aktie von 18,42 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Manorama Industries im vergangenen Geschäftsjahr 13,67 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 77,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Manorama Industries 7,68 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at