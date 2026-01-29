Manorama Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Manorama Industries ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Manorama Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 12,10 INR. Im letzten Jahr hatte Manorama Industries einen Gewinn von 5,11 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Manorama Industries mit einem Umsatz von insgesamt 3,63 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 73,29 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,10 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 3,03 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at