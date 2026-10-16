Manpower: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Manpower hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,380 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Manpower im vergangenen Quartal 4,84 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Manpower 4,63 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at