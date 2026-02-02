Manraj Housing Finance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Manraj Housing Finance hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at