Manraj Housing Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Manraj Housing Finance hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Manraj Housing Finance hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,960 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,670 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at