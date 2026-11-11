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11.11.2026 06:31:29
Manraj Housing Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Manraj Housing Finance ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Manraj Housing Finance die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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