Manraj Housing Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Manraj Housing Finance ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Manraj Housing Finance die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at