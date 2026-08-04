CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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04.08.2026 19:12:58
Man’s Claim That Brakes Failed on Jaguar Was Scam to Avoid Car Payments, Court Rules
Nathan Owen called the police, saying he was trapped in a runaway car. A judge determined it was a lie and sentenced him to more than four years in prison.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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