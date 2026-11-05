Mansei informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mansei hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 268,51 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mansei 162,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 9,59 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 38,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at