Mansei legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mansei hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 218,97 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 98,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,97 Prozent auf 6,83 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at