Mansei mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mansei ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mansei die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 156,36 JPY. Im Vorjahresviertel waren 147,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,87 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,24 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Mansei hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 686,30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 431,76 JPY je Aktie gewesen.

Mansei hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 26,99 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 24,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at