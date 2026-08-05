Mansei: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mansei hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 170,44 JPY gegenüber 148,06 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,74 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mansei einen Umsatz von 5,35 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at