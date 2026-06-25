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25.06.2026 06:31:29
Mantaro Precious Metals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Mantaro Precious Metals hat am 24.06.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Mantaro Precious Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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