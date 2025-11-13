Mantex Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mantex Registered hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Mantex Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,69 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -10,750 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 405,88 Prozent auf 1,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at