Mantex Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mantex Registered lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,55 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mantex Registered ein EPS von -4,000 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 46,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,4 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 13,130 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Mantex Registered ein Ergebnis je Aktie von -32,000 SEK vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,76 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 2,66 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at