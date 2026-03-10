FUCHS Aktie

FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D5 / ISIN: DE000A3E5D56

10.03.2026 06:01:08

Manuel Fuchs: «Jeder Investor muss wissen, worauf er sich mit AT1 einlässt»

Additional Tier 1 Bonds sind komplexe Instrumente, und die Emissionsbedingungen sind nicht standardisiert. Manuel Fuchs von Invesco begründet, weshalb Exchange Traded Funds für die Anlageklasse gleichwohl eine gute Verpackung sind – und welche Frage jeder Anleger letztlich für sich selbst beantworten muss.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
