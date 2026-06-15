Fit Aktie

Fit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DULY / ISIN: JP3802980007

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15.06.2026 02:23:20

Manuel Neuer fit to join Germany in first World Cup match

Veteran goalkeeper Manuel Neuer is set to play in Germany's first match in this year's World Cup. He had retired from the national team in August 2024.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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