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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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19.06.2026 18:43:25
Manuel Neuer fit to join Germany in first World Cup match
Veteran goalkeeper Manuel Neuer is set to play in Germany's first match in this year's World Cup. He had retired from the national team in August 2024.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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