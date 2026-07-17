KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.07.2026 18:04:00
Manuelle Kontrollen von KI-Output kosten Finanzteams jede Woche wertvolle Zeit
Laut einer Studie im Auftrag von Sage werden mühsam mit KI gewonnene Effizienzgewinne durch den Aufwand bei der händischen Prüfung häufig wieder aufgefressen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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