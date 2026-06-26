Manufaturas de Brinquedos Estrela SA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Manufaturas de Brinquedos Estrela SA hat am 24.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,48 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,73 BRL erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 42,1 Millionen BRL – eine Minderung von 11,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,6 Millionen BRL eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 17,58 BRL ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,000 BRL je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 150,81 Millionen BRL in den Büchern – ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Manufaturas de Brinquedos Estrela SA 154,45 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at