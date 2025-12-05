Manufaturas de Brinquedos Estrela SA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Manufaturas de Brinquedos Estrela SA hat am 03.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 25,86 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,150 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 50,8 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 55,3 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at