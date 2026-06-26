26.06.2026 06:31:29

Manufaturas de Brinquedos Estrela: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Manufaturas de Brinquedos Estrela präsentierte am 24.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,48 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Manufaturas de Brinquedos Estrela 2,73 BRL je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,1 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 11,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,6 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 17,58 BRL. Im letzten Jahr hatte Manufaturas de Brinquedos Estrela einen Gewinn von -3,000 BRL je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 150,81 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 154,45 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen