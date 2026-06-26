Manufaturas de Brinquedos Estrela: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Manufaturas de Brinquedos Estrela präsentierte am 24.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,48 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Manufaturas de Brinquedos Estrela 2,73 BRL je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,1 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 11,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,6 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 17,58 BRL. Im letzten Jahr hatte Manufaturas de Brinquedos Estrela einen Gewinn von -3,000 BRL je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 150,81 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 154,45 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at