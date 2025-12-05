Manufaturas de Brinquedos Estrela zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Manufaturas de Brinquedos Estrela hat am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,86 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,150 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,02 Prozent auf 50,8 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel hatte Manufaturas de Brinquedos Estrela 55,3 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at