Manugraph India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Manugraph India hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,31 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,360 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 169,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Manugraph India 142,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at