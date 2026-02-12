|
12.02.2026 06:31:29
Manugraph India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Manugraph India hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,500 INR je Aktie in den Büchern standen.
Manugraph India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 176,9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 176,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 64,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
