Manugraph India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Manugraph India präsentierte in der am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 250,9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 279,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,63 INR beziffert, während im Vorjahr -8,780 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 886,37 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 50,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 587,29 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at