Manugraph India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Manugraph India hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,45 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,81 Prozent zurück. Hier wurden 257,1 Millionen INR gegenüber 316,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at