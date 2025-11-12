|
Manugraph India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Manugraph India ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Manugraph India die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Manugraph India hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,36 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,990 INR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Manugraph India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 142,0 Millionen INR im Vergleich zu 124,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.
