Manulife Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Manulife Financial äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,990 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 20,00 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,60 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at